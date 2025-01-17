Леброн назвал кумиров детства и прояснил отношение к Майклу Джордану в то время

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу кроссовок, которые носил на протяжении времени, когда занимался баскетболом. Отвечая на этот вопрос, Джеймс вспомнил о кумирах детства, упомянув в том числе легендарного игрока НБА Майкла Джордана.

«Нет, не всегда это были Nike. Когда я был ребёнком, да, Nike были моими любимыми. Я ведь вырос на Майкле Джордане — он был для меня всем. Обожал его, Пенни Хардуэя, Кена Гриффи-младшего, Бо Джексона (оба — бейсболисты. — Прим. «Чемпионата»). Они были моими кумирами. Так что да, в детстве это были Nike. Но когда я начал играть в AAU, нас спонсировала adidas», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

В США отец учит свою дочь называть Леброна величайшим: