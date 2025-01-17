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«Партизан» на выезде победил «Олимпию» в Евролиге

«Партизан» на выезде победил «Олимпию» в Евролиге
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Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпия» Милан принимала белградский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 90:70 (17:17, 20:23, 27:18, 26:12) в пользу клуба из Сербии.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
70 : 90
Партизан
Белград, Сербия
Олимпия: Манньон, Бортолани, Garavaglia, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс

Самым результативным в составе «Партизана» был американский защитник Стерлинг Браун. Своей команде он принёс 26 очков. Кроме того, в его активе семь подборов и две результативные передачи. У «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировали Никола Миротич и Шейвон Шилдс. На счету обоих по 16 очков.

В следующем туре «Олимпия» на выезде сыграет с турецким клубом Анадолу Эфес». Матч состоится 23 января и начнётся в 20:30 по московскому времени. «Партизан» в следующем туре примет «Париж». Игра пройдёт 22 января и начнётся в 22:30 мск.

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