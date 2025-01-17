«Партизан» на выезде победил «Олимпию» в Евролиге

Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпия» Милан принимала белградский «Партизан». Встреча закончилась со счётом 90:70 (17:17, 20:23, 27:18, 26:12) в пользу клуба из Сербии.

Самым результативным в составе «Партизана» был американский защитник Стерлинг Браун. Своей команде он принёс 26 очков. Кроме того, в его активе семь подборов и две результативные передачи. У «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировали Никола Миротич и Шейвон Шилдс. На счету обоих по 16 очков.

В следующем туре «Олимпия» на выезде сыграет с турецким клубом Анадолу Эфес». Матч состоится 23 января и начнётся в 20:30 по московскому времени. «Партизан» в следующем туре примет «Париж». Игра пройдёт 22 января и начнётся в 22:30 мск.

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