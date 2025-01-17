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«Олимпиакос» на выезде одолел «Реал» в матче Евролиги

«Олимпиакос» на выезде одолел «Реал» в матче Евролиги
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Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» принимал греческий клуб «Олимпиакос». Встреча закончилась со счётом 96:86 (22:19, 25:19, 26:16, 23:32) в пользу «Олимпиакоса».

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
86 : 96
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным в составе обеих команд был французский защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье. На его счету 28 очков, три подбора и три результативные передачи. В составе «Реала» лучшую результативность показал бывший игрок казанского УНИКСа Марио Хезонья. В его активе 17 очков, семь подборов и одна передача.

В следующем туре «Реал» примет «Басконию». Игра состоится 23 января и начнётся в 22:45 мск. «Олимпиакос» 24 января дома сыграет с «Фенербахче». Начало матча — в 22:15 мск.

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