Евролига: результаты матчей 16 января

В четверг, 16 января, состоялись матчи 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола имели возможность посмотреть четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Евролиги на 16 января:

АСВЕЛ – «Альба» – 96:89 ОТ;

«Париж» – «Маккаби» Тель-Авив – 96:83;

«Олимпия» – Партизан» – 70:90;

«Реал» Мадрид – «Олимпиакос» – 86:96.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Олимпиакос», в активе которого 16 побед и шесть поражений. Второе место у «Фенербахче» (13 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако» (13 побед — восемь поражений).

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