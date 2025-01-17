Евролига: результаты матчей 16 января
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В четверг, 16 января, состоялись матчи 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола имели возможность посмотреть четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты Евролиги на 16 января:
АСВЕЛ – «Альба» – 96:89 ОТ;
«Париж» – «Маккаби» Тель-Авив – 96:83;
«Олимпия» – Партизан» – 70:90;
«Реал» Мадрид – «Олимпиакос» – 86:96.
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
96 : 89
ОТ
Альба
Берлин, Германия
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ажинса, Джексон, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Блэк, Сиссоко, Кабенга Мбия
Альба: Прочида, Ветцель, Делов, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Самар, Олинде, Рапикве, Маккормак
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
96 : 83
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
70 : 90
Партизан
Белград, Сербия
Олимпия: Манньон, Бортолани, Garavaglia, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Копривица, Накич, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
86 : 96
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Менса, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Олимпиакос», в активе которого 16 побед и шесть поражений. Второе место у «Фенербахче» (13 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Монако» (13 побед — восемь поражений).
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