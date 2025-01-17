Еврокубок: результаты 16 января

В четверг, 16 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В этот день проходила лишь одна встреча, с результатом которой предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Еврокубка 16 января:

«Лиеткабелис» (Литва) – «Цедевита-Олимпия» (Словения) – 78:88.

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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