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Еврокубок: результаты 16 января

Еврокубок: результаты 16 января
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В четверг, 16 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В этот день проходила лишь одна встреча, с результатом которой предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Еврокубка 16 января:

«Лиеткабелис» (Литва) – «Цедевита-Олимпия» (Словения) – 78:88.

Еврокубок . Группа B. 13-й тур
16 января 2025, четверг. 20:30 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
78 : 88
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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