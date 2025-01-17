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Фенербахче Стамбул — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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Евролига: расписание матчей 17 января

Евролига: расписание матчей 17 января
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Сегодня, 17 января, состоятся игры 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги 17 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Жальгирис»;
22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Монако»;
22:30 мск — «Баскония» — «Панатинаикос»;
22:30 мск — «Бавария» — «Виртус» Болонья;
22:45 мск — «Барселона» — «Анадолу Эфес».

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).

Календарь. Евролига
Турнирная таблица. Евролига
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