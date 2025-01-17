Евролига: расписание матчей 17 января

Сегодня, 17 января, состоятся игры 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Евролиги 17 января:

20:45 мск — «Фенербахче» — «Жальгирис»;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Монако»;

22:30 мск — «Баскония» — «Панатинаикос»;

22:30 мск — «Бавария» — «Виртус» Болонья;

22:45 мск — «Барселона» — «Анадолу Эфес».

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент греческий «Олимпиакос», на счету которого 14 побед и шесть поражений. Второе место у «Монако» (13 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает действующий чемпион турнира «Панатинаикос» (13 побед — семь поражений).