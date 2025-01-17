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Результаты игрового дня НБА 17 января

Результаты игрового дня НБА 17 января
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В ночь с 16 на 17 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Финикс Санз» — 123:130;
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 100:111;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» — 134:114;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 89:118;
«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 132:127.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
123 : 130
Финикс Санз
Финикс
Вашингтон Уизардс: Джордж - 24, Пул - 18, Сарр - 16, Кисперт - 14, Кулибали - 13, Валанчюнас - 11, Шампани - 10, Батлер - 6, Каррингтон - 6, Кузма - 5, Дэвис, Гилл, Холмс
Финикс Санз: Букер - 37, Дюрант - 23, Аллен - 21, Данн - 18, О'Нил - 9, Джонс - 9, Пламли - 6, Моррис - 4, Бол - 3, Игодаро, Ричардс, Ли
НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
100 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Хардуэй-младший - 25, Каннингем - 20, Дюрен - 17, Харрис - 10, Томпсон - 8, Сассер - 6, Фонтеккио - 5, Холланд - 4, Бисли - 3, Стюарт - 2, Рид, Мур
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 28, Сиакам - 26, Халибёртон - 17, Нембард - 12, Несмит - 9, Уокер - 8, Топпин - 7, Макконнелл - 2, Шиппард - 2, Матурин, Брайант, RayJ Dennis, Фёрфи, Джонсон, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 22, Уильямс - 19, Джо - 12, Карлсон - 11, Карузо - 10, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Дженг - 3, Уильямс - 2, Флаглер, Дука
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 20, Аллен - 13, Джером - 12, Леверт - 9, Меррилл - 9, Портер - 8, Митчелл - 8, Окоро - 7, Уэйд - 6, Мобли - 5, Ньянг - 5, Тайсон - 5, Томпсон - 4, Страс - 3, Тор
НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
89 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 23, Хендерсон - 16, Эйтон - 14, Шарп - 12, Мюррэй - 9, Рупер - 5, Рит - 4, Уильямс - 4, Уокер - 2, Саймонс, Тибулл, Авдия, Минайя, Клингэн, Камара
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 23, Харден - 19, Мэнн - 14, Джонс - 13, Коффи - 10, Зубац - 10, Портер - 8, Данн - 7, Бамба - 4, Браун - 4, Хиланд - 3, Батюм - 3, Миллер, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
132 : 127
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Монк - 26, Сабонис - 20, Фокс - 19, Мюррэй - 18, Эллис - 6, Хаертер - 5, Лайлз - 5, Макдермотт, Джонс, Джонс, Картер, Лень, Краудер
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Шенгюн - 21, Томпсон - 20, Исон - 16, Брукс - 12, Грин - 10, Уитмор - 9, Холидей - 6, Адамс - 5, Тэйт, Смит II, Шеппард, Уильямс

На данный момент возглавляет турнирную таблицу НБА «Кливленд Кавальерс», который одержал 34 победы и потерпел шесть поражений. На втором месте располагается «Оклахома-Сити Тандер» с аналогичным рекордом. Тройку сильнейших замыкает «Бостон Селтикс», который в текущем сезоне выиграл 28 матчей и проиграл 12 встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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