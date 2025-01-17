В ночь с 16 на 17 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Финикс Санз» — 123:130;

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 100:111;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» — 134:114;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 89:118;

«Сакраменто Кингз» — «Хьюстон Рокетс» — 132:127.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу НБА «Кливленд Кавальерс», который одержал 34 победы и потерпел шесть поражений. На втором месте располагается «Оклахома-Сити Тандер» с аналогичным рекордом. Тройку сильнейших замыкает «Бостон Селтикс», который в текущем сезоне выиграл 28 матчей и проиграл 12 встреч.