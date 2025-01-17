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40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахома-Сити Тандер» победить «Кливленд Кавальерс»

40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахома-Сити Тандер» победить «Кливленд Кавальерс»
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Сегодня, 17 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась со счётом 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33) в пользу «Оклахомы».

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
134 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 22, Уильямс - 19, Джо - 12, Карлсон - 11, Карузо - 10, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Дженг - 3, Уильямс - 2, Флаглер, Дука
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 20, Аллен - 13, Джером - 12, Леверт - 9, Меррилл - 9, Портер - 8, Митчелл - 8, Окоро - 7, Уэйд - 6, Мобли - 5, Ньянг - 5, Тайсон - 5, Томпсон - 4, Страс - 3, Тор

Наиболее результативным игроком в составе команды из Оклахомы стал канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. В ходе встречи ему удалось набрать 40 очков, сделать три подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал американский разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд. За время матча он набрал 20 очков, сделал два подбора, отдал девять передач и совершил один блок-шот.

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