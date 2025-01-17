40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахома-Сити Тандер» победить «Кливленд Кавальерс»

Сегодня, 17 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась со счётом 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33) в пользу «Оклахомы».

Наиболее результативным игроком в составе команды из Оклахомы стал канадский разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. В ходе встречи ему удалось набрать 40 очков, сделать три подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал американский разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд. За время матча он набрал 20 очков, сделал два подбора, отдал девять передач и совершил один блок-шот.