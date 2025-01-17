Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» расторгнет контракт с экс-игроком НБА — источник

«Зенит» расторгнет контракт с экс-игроком НБА — источник
Комментарии

Руководство санкт-петербургского клуба «Зенит» собирается расторгнуть контракт с американо-ливийским тяжёлым форвардом Омари Спеллменом. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

Однако причины данного решения на данный момент неизвестны.

Напомним, Спеллмен присоединился к сине-бело-голубым летом 2024 года. В текущем сезоне Единой лиги Омари принял участие в 23 играх. В среднем за матч он находился на площадке 23 минуты и набирал за это время 10,7 очка, а также делал 3,2 подбора.

Спеллмен был выбран «Атлантой Хоукс» на драфте НБА под 30-м номером летом 2018 года. Позднее он также выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс».

Материалы по теме
Хавьер Паскуаль указал на ошибки «Зенита» в матче с «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android