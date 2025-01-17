«Зенит» расторгнет контракт с экс-игроком НБА — источник

Руководство санкт-петербургского клуба «Зенит» собирается расторгнуть контракт с американо-ливийским тяжёлым форвардом Омари Спеллменом. Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват».

Однако причины данного решения на данный момент неизвестны.

Напомним, Спеллмен присоединился к сине-бело-голубым летом 2024 года. В текущем сезоне Единой лиги Омари принял участие в 23 играх. В среднем за матч он находился на площадке 23 минуты и набирал за это время 10,7 очка, а также делал 3,2 подбора.

Спеллмен был выбран «Атлантой Хоукс» на драфте НБА под 30-м номером летом 2018 года. Позднее он также выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс».