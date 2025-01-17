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Дюрант представил лучшую стартовую пятёрку, не включив в неё Леброна, Карри и Джордана

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант представил собственную лучшую стартовую пятёрку в истории североамериканской лиги во время интервью на YouTube-канале Out the Mud Podcast.

Лучшая стартовая пятёрка игроков НБА по версии Кевина Дюранта.

1. Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс») — разыгрывающий защитник.

2. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс») — атакующий защитник.

3. Трэйси Макгрэди («Сан-Антонио Спёрс») — лёгкий форвард.

4. Кевин Гарнетт («Бостон Селтикс») — центровой.

5. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — тяжёлый форвард.

Напомним, Дюранту 36 лет. В текущем сезоне НБА американский игрок принял участие в 30 матчах. В среднем за встречу он набирает 27,1 очка и делает 6,4 подбора.