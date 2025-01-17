Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн: у меня могло быть шесть чемпионских перстней, если бы не Стеф Карри, Дюрант и Грин

Леброн: у меня могло быть шесть чемпионских перстней, если бы не Стеф Карри, Дюрант и Грин
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему не смог стать шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У меня могло быть сейчас шесть чемпионских перстней, если бы не Стеф Карри, Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин. Но мы все оказались в ситуации, когда чувствовали, что упустили возможность получить больше перстней друг из-за друга», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Напомним, Леброн является четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги. Дважды Джеймс становился им в составе «Майами Хит» и по одному разу с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме
«Я хотел быть величайшим». Встречали такого откровенного Леброна?
«Я хотел быть величайшим». Встречали такого откровенного Леброна?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android