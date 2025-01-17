Леброн: у меня могло быть шесть чемпионских перстней, если бы не Стеф Карри, Дюрант и Грин

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему не смог стать шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У меня могло быть сейчас шесть чемпионских перстней, если бы не Стеф Карри, Кевин Дюрант и Дрэймонд Грин. Но мы все оказались в ситуации, когда чувствовали, что упустили возможность получить больше перстней друг из-за друга», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

Напомним, Леброн является четырёхкратным чемпионом североамериканской лиги. Дважды Джеймс становился им в составе «Майами Хит» и по одному разу с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».