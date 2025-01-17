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Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Калифорнии

Владелец клуба НБА пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий пожаров в Калифорнии
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Владелец клуба «Лос-Анджелес Клипперс», который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Стив Балмер пожертвовал $ 15 млн на преодоление последствий от лесных пожаров, которые охватили Калифорнию.

«Мы любим Лос-Анджелес и стремимся оказывать поддержку сообществам, пострадавшим от разрушительных лесных пожаров. В сотрудничестве с нашими местными партнёрами мы внесём свой вклад в удовлетворение неотложных потребностей сообщества в продовольствии и жилье, а также окажем поддержку нашим службам быстрого реагирования. Поэтому мы выделили первоначальные $ 15 млн в качестве чрезвычайного финансирования для многочисленных людей, пострадавших от этих пожаров», — приводит слова Балмера портал Basket News.

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