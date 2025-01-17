Гендиректор «Зенита»: Ксавьер Мун не вернётся на площадку до конца текущего сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный сообщил, что американский атакующий защитник санкт-петербургского клуба Ксавьер Мун выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Ксавьер Мун получил травму правого коленного сустава в матче с «Пари Нижний Новгород». К сожалению, характер повреждения не позволит ему вернуться на площадку в этом сезоне. В данный момент прорабатываем оптимальную программу его лечения и реабилитации», — приводит слова Церковного портал «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Ксавьер принял участие в 23 встречах. В среднем за матч Мун набирал 13,5 очка, делал 4,0 подбора, а также отдавал 5,0 передачи.