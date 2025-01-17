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«Зенит» объявил, что защитник Ксавьер Мун выбыл из-за травмы до конца сезона

«Зенит» объявил, что защитник Ксавьер Мун выбыл из-за травмы до конца сезона
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Американский атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун будет вынужден пропустить оставшуюся часть сезона Единой лиги из-за травмы, полученной 15 января в матче против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Желаем Ксавьеру здоровья, как можно скорее восстановиться от травмы и вернуться на баскетбольную площадку ещё сильнее!» — сказано в пресс-релизе санкт-петербургской команды.

Напомним, в текущем сезоне американский игрок принял участие в 23 встречах. В среднем за матч Мун набирал 13,5 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота.

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