«Зенит» объявил, что защитник Ксавьер Мун выбыл из-за травмы до конца сезона

Американский атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун будет вынужден пропустить оставшуюся часть сезона Единой лиги из-за травмы, полученной 15 января в матче против «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Желаем Ксавьеру здоровья, как можно скорее восстановиться от травмы и вернуться на баскетбольную площадку ещё сильнее!» — сказано в пресс-релизе санкт-петербургской команды.

Напомним, в текущем сезоне американский игрок принял участие в 23 встречах. В среднем за матч Мун набирал 13,5 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота.