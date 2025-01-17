«Если не сербская народная, то эта». Деандре Джордан назвал любимую песню Йокича

Ветеран «Денвер Наггетс» и чемпион НБА Деандре Джордан ответил на вопрос по поводу любимой песни лидера команды Николы Йокича.

«Всякий раз, когда Никола заказывал песню, если это была не сербская народная музыка, то Many Men 50 Cent. Он знает слова от начала до конца», — сказал Джордан в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Никола к настоящему моменту принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Ранее сообщалось, что Йокич стал стал автором исторического достижения в НБА.

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