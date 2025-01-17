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Скончался тренер Валерий Колесников, проработавший в УНИКСе более 30 лет

Скончался тренер Валерий Колесников, проработавший в УНИКСе более 30 лет
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России и бывший начальник казанского коллектива УНИКС Валерий Колесников скончался на 71-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем, что 16 января скончался легендарный начальник команды БК УНИКС Валерий Колесников. Уроженец Казани проработал в нашем клубе более 30 лет – с 1994 года и до последнего дня. Валерий Александрович стоял у истоков создания УНИКСа, на протяжении десятилетий занимал пост начальника нашей команды и внёс колоссальный вклад в победы и достижения клуба.

Баскетбольный клуб УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего. Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела. Покойтесь с миром, Валерий Александрович!» — сказано в пресс-релизе клуба.

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