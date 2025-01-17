Адам Сильвер: НБА обсуждает возможность создания независимой лиги в Европе

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер рассказал, что руководство североамериканской лиги обсуждало идею создания независимой баскетбольной лиги в Европе.

«Один из вопросов, который обсуждался, звучал следующим образом — есть ли возможность создать в Европе независимую лигу, прежде чем мы создадим клубы НБА в Европе? Мы хотим воспользоваться огромным интересом к игре в таких европейских столицах, как Париж, Лондон, Берлин, Мадрид и других крупных городах. Это то, на что мы обращаем внимание.

Часть проблемы в создании подобного состоит в авиаперелётах. Когда я был моложе, были сверхзвуковые авиарейсы из Нью-Йорка в Париж, а теперь их больше нет. По крайней мере, читал, что на рынок выходят и другие сверхзвуковые самолёты. Если бы авиаперелёты между США и Европой были быстрее, это, безусловно, значительно упростило бы задачу [в создании клубов]», — приводит слова Сильвера портал Basket News.