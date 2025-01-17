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Леброн Джеймс: Бронни не обязательно играть в баскетбол. Ему не нужны деньги

Леброн Джеймс: Бронни не обязательно играть в баскетбол. Ему не нужны деньги
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его сыну Бронни совершенно необязательно играть в баскетбол, поскольку у него есть другие карьерные возможности.

«Бронни вообще не обязательно играть в баскетбол. Ему не нужны деньги. Он может делать всё, что захочет. Если Бронни захочет стать генеральным директором моей компании, то он сможет стать им, я научу его этому. Но он такой: «Это моя карьера, это моя цель, и это мое стремление. И я хочу играть в баскетбол». Люблю этого ребенка, он потрясающий», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.

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