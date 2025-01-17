Дюрант: мы создали баскетбол. США задаёт стандарт того, что значит быть великим в игре

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант уверен в том, что сборная США по-прежнему доминируют в баскетболе и другие международные команды не конкуренты для неё.

«Мы обыграли Сербию трижды на Олимпиаде. Да, у них была одна игра, в которой они выглядели солидно. И Франция обыграла нас один раз в 2024 году. Но мы победили их в финале Игр.

Будут такие парни, как Вемби, Йокич, Яннис, не буду ставить Шея в этот ряд, поскольку он наш сосед. Многие смотрят на них и говорят: «Они догнали американцев в баскетболе». Но подождите, у нас были сотни и сотни парней, которые делают или делали то же самое. Нельзя использовать в качестве аргумента лишь трёх парней, чтобы заявить, что нас догнали или из-за одной напряжённой игры.

Если люди отдают им должное лишь за то, что они играли с нами в близком матче, то это показывает, что они даже не могут конкурировать. Мы создали баскетбол. Остальные находятся под нашим влиянием. Дончич, Йокич, Кукоч, Ману Джинобли и прочие находились или находятся под влиянием США. На самом деле мы всё это время доминировали над этими парнями.

Это баскетбольное дерьмо наше. Мы создали его. Лучшие игроки родом из тех мест, откуда мы родом. Мы задаём стандарт того, что значит быть великим в баскетболе», — приводит слова Дюранта портал Fadeaway World.