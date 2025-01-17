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Энтони Эдвардс в шутливой форме объяснил, почему не может играть, как Стефен Карри

Энтони Эдвардс в шутливой форме объяснил, почему не может играть, как Стефен Карри
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Атакующий защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в шутливой форме объяснил, почему не может играть, как четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, выступающий на позиции разыгрывающего защитника.

«Я не могу так бегать весь день. Если я попробую так сделать, то вы увидите, как отключусь во второй четверти. Нет, сэр, это не для меня», — приводит слова Эдвардса портал Sports Illustrated.

Напомним, 16 января состоялся матч между «Тимбервулвз» и «Голден Стэйт». Встреча завершилась со счётом 116:115 в пользу калифорнийского клуба.

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