Энтони Эдвардс в шутливой форме объяснил, почему не может играть, как Стефен Карри

Атакующий защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в шутливой форме объяснил, почему не может играть, как четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, выступающий на позиции разыгрывающего защитника.

«Я не могу так бегать весь день. Если я попробую так сделать, то вы увидите, как отключусь во второй четверти. Нет, сэр, это не для меня», — приводит слова Эдвардса портал Sports Illustrated.

Напомним, 16 января состоялся матч между «Тимбервулвз» и «Голден Стэйт». Встреча завершилась со счётом 116:115 в пользу калифорнийского клуба.