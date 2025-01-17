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Стали известны главные тренеры команд на Матч звёзд Единой лиги

Стали известны главные тренеры команд на Матч звёзд Единой лиги
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Главными тренерами команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ назначены Андрей Ведищев и Андреас Пистиолис. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

Под руководством Ведищева будет играть команда «Хозяев». Пистиолис, в свою очередь, будет тренировать «Гостей».

Напомним, Матч звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.

Андрей Ведищев является главным тренером краснодарского «Локомотива-Кубань», который в текущем сезоне одержал 19 побед и потерпел шесть поражений. Андреас Пистиолис занимает пост главного тренера московского ЦСКА, который вышел победителем в 22 встречах и уступил лишь трижды.

Ранее были названы последние восемь игроков Матча звёзд — 2025 Единой лиги.

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