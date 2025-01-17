Юдонис Хаслем объяснил, почему Леброн способен выступать до 45 лет

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы выступать до 45 лет.

«Если тренировка начиналась в 10 утра, то уже в 8:00 он бросал по кольцу, а к девяти утра работал в зале. Если бы он захотел, он мог бы играть ещё четыре-пять лет. Он мог бы выступать до 45, если бы захотел», — сказал Хаслем в эфире NBA Today.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 23,6 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 8,8 передачи.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: