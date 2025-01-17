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Возращение Джоэла Эмбиида на паркет решили отложить по медицинским причинам

Возращение Джоэла Эмбиида на паркет решили отложить по медицинским причинам
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит ещё порядка семи-десяти дней. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Кайл Ньюбек. В последний раз на площадку Джоэл выходил 5 января.

Сообщается, что Эмбиид принял участие в командной тренировке, однако заметил отёк левого колена. После консультации с врачами возвращение баскетболиста на паркет было решено отложить.

В нынешнем сезоне НБА Эмбиид к настоящему моменту принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 24,4 очка, совергал 7,9 подбора и отдал 3,8 передачи.

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