Шакил О'Нил: хочу, чтобы «Кливленд» победил «Бостон» в финале Восточной конференции

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о выступлении «Кливленд Кавальерс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Когда я смотрю на «Кливленд», то вижу, что они действуют сообща. Мне бы хотелось, чтобы они победили «Бостон» в финале Восточной конференции и, возможно, стали чемпионами», — сказал Шакил в эфире NBAonTNT.

После 40 матчей регулярного чемпионата НБА «Кливленд» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Кавальерс» 34 победы и шесть поражений.

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера: