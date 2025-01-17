ПБК ЦСКА отреагировал на смерть Валерия Колесникова

Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера Российской Федерации, бывшего начальника казанского УНИКСа Валерия Колесникова. Специалист скончался на 71-м году жизни.

«16 января скончался многолетний администратор баскетбольного клуба УНИКС, заслуженный тренер России, спортивный директор УНИКС-2 Валерий Колесников. Валерий Александрович проработал в казанском клубе более 30 лет. ПБК ЦСКА выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Валерия Александровича», — говорится в сообщении ЦСКА.

Ранее соболезнования выразил баскетбольный клуб УНИКС.

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