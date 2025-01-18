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«Црвена Звезда» вырвала победу в матче Евролиги с «Монако»

«Црвена Звезда» вырвала победу в матче Евролиги с «Монако»
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Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого сербский клуб «Црвена Звезда» принимал «Монако». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме со счётом 88:82 (13:21, 23:13, 23:16, 17:16, 12:6) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 82
ОТ
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс

Самым результативным в составе «Црвены Звезды» был центровой Филип Петрушев. В его активе 29 очков и шесть подборов. У «Монако» лучшую результативность показали американский форвард Джарон Блоссомгейм и литовский центровой Донатас Мотеюнас. На счету обоих по 16 очков.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Матч состоится 23 января и начнётся в 22:05 мск. «Монако» в 23-м туре на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча пройдёт 23 января. Начало матча — в 22:30 мск.

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