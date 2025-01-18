«Црвена Звезда» вырвала победу в матче Евролиги с «Монако»

Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого сербский клуб «Црвена Звезда» принимал «Монако». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме со счётом 88:82 (13:21, 23:13, 23:16, 17:16, 12:6) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Црвены Звезды» был центровой Филип Петрушев. В его активе 29 очков и шесть подборов. У «Монако» лучшую результативность показали американский форвард Джарон Блоссомгейм и литовский центровой Донатас Мотеюнас. На счету обоих по 16 очков.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Матч состоится 23 января и начнётся в 22:05 мск. «Монако» в 23-м туре на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча пройдёт 23 января. Начало матча — в 22:30 мск.

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