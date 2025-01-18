«Црвена Звезда» вырвала победу в матче Евролиги с «Монако»

Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого сербский клуб «Црвена Звезда» принимал «Монако». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в овертайме со счётом 88:82 (13:21, 23:13, 23:16, 17:16, 12:6) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным в составе «Црвены Звезды» был центровой Филип Петрушев. В его активе 29 очков и шесть подборов. У «Монако» лучшую результативность показали американский форвард Джарон Блоссомгейм и литовский центровой Донатас Мотеюнас. На счету обоих по 16 очков.
В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» на выезде встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Матч состоится 23 января и начнётся в 22:05 мск. «Монако» в 23-м туре на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча пройдёт 23 января. Начало матча — в 22:30 мск.
Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:
- 18 января 2025
-
00:56
-
00:47
-
00:43
-
00:20
- 17 января 2025
-
22:28
-
21:05
-
20:27
-
19:12
-
17:20
-
16:20
-
16:02
-
15:35
-
15:07
-
14:38
-
13:40
-
12:47
-
12:26
-
12:09
-
11:53
-
11:13
-
10:43
-
09:36
-
09:26
-
09:11
-
01:09
-
01:02
-
00:47
-
00:33
-
00:15
- 16 января 2025
-
23:39
-
23:31
-
23:12
-
23:00
-
22:05
-
21:15