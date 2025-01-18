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«Виртус» на выезде победил «Баварию» в Евролиге

«Виртус» на выезде победил «Баварию» в Евролиге
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Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мюнхенская «Бавария» принимала итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась победой гостей со счётом 82:72 (20:18, 15:14, 22:20, 25:20).

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
72 : 82
Виртус
Болонья, Италия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Такер

Самым результативным в составе победителей был бывший игрок ЦСКА Торнике Шенгелия. На его счету 20 очков, шесть подборов и шесть передач. У «Баварии» лучшую результативность показал центровой Девин Букер. В его активе 21 очко, восемь подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Бавария» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Матч состоится 24 января и начнётся в 22:00 мск. «Виртус» 23 января примет «Монако». Начало встречи — в 22:30 мск.

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