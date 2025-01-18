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«Барселона» одержала победу в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге

«Барселона» одержала победу в матче с «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Барселона» и «Анадолу Эфес». Игра закончилась победой каталонского клуба со счётом 90:80 (22:24, 26:17, 17:18, 25:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Уиллис

Самым результативным в составе «Барселоны» был защитник Кевин Пантер. На его счету 15 очков, два подбора и пять результативных передач. В составе «Анадолу Эфес» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Элайджа Брайант. В его активе 16 очков, три подбора и одна передача.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Матч состоится 24 января и начнётся в 22:00 мск. «Виртус» 23 января примет «Олимпию». Начало встречи — в 20:30 мск.

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