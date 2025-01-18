Евролига: результаты матчей 17 января
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В пятницу, 17 января, проходили матчи 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола имели возможность посмотреть пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты Евролиги на 17 января:
«Фенербахче» – «Жальгирис» – 98:86;
«Црвена Звезда» – «Монако» – 88:82 ОТ;
«Бавария» – «Виртус» – 72:82;
«Баскония» – «Панатинаикос» – 91:77;
«Барселона» – «Анадолу Эфес» – 90:80.
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
98 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: McCollum, Мелли, Шанлы, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Берч
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
88 : 82
ОТ
Монако
Монако, Монако
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, душ Сантуш
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Калатес, Джеймс
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
72 : 82
Виртус
Болонья, Италия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Букер
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Такер
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
91 : 77
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Ховард, Райэсте, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке, Саманич
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
17 января 2025, пятница. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
90 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер, Парра
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Уиллис
Лидером чемпионата в настоящий момент является «Олимпиакос», на счету которого 16 побед и шесть поражений. Второе место у «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Париж» (13 побед — восемь поражений).
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