Евролига: результаты матчей 17 января

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В пятницу, 17 января, проходили матчи 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности поклонники баскетбола имели возможность посмотреть пять игр. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты Евролиги на 17 января:

«Фенербахче» – «Жальгирис» – 98:86;

«Црвена Звезда» – «Монако» – 88:82 ОТ;

«Бавария» – «Виртус» – 72:82;

«Баскония» – «Панатинаикос» – 91:77;

«Барселона» – «Анадолу Эфес» – 90:80.

Лидером чемпионата в настоящий момент является «Олимпиакос», на счету которого 16 побед и шесть поражений. Второе место у «Фенербахче» (14 побед — семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Париж» (13 побед — восемь поражений).

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