25 очков Кайри Ирвинга помогли «Далласу» без Дончича прервать победную серию «Оклахомы»

В ночь с 17 на 18 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 106:98.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, на счету которого 25 очков, а также пять подборов и пять ассистов. Лидер «Далласа» словенец Лука Дончич пропустил игру из-за травмы.

Это поражение оборвало четырёхматчевую победную серию лидирующей на Западе «Оклахомы». «Маверикс», напротив, выиграли после трёх неудач подряд.