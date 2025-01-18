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Даллас Маверикс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 18 января 2025, счет 106:98, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

25 очков Кайри Ирвинга помогли «Далласу» без Дончича прервать победную серию «Оклахомы»
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В ночь с 17 на 18 января мск на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 106:98.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Вашингтон - 16, Динвидди - 16, Маршалл - 14, Гэффорд - 8, Проспер - 7, Клебер - 7, Томпсон - 6, Гримс - 5, Пауэлл - 2, Харди, Уильямс, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 19, Дорт - 18, Уильямс - 12, Уиггинс - 12, Уоллес - 10, Дженг - 8, Джо - 7, Карузо - 6, Карлсон - 3, Уильямс - 3, Гилджес-Александер, Флаглер, Дука

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг, на счету которого 25 очков, а также пять подборов и пять ассистов. Лидер «Далласа» словенец Лука Дончич пропустил игру из-за травмы.

Это поражение оборвало четырёхматчевую победную серию лидирующей на Западе «Оклахомы». «Маверикс», напротив, выиграли после трёх неудач подряд.

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