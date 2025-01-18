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Лос-Анджелес Лейкерс — Бруклин Нетс, результат матча 18 января 2025, счет 102:101, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

67 очков Леброна Джеймса и Остина Ривза помогли «Лейкерс» переиграть «Бруклин»
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В ночь с 17 на 18 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 102:101.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Джеймс - 29, Винсент - 10, Хатимура - 10, Кристи - 7, Хэйс - 6, Кнехт - 2, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Милтон, Джемисон
Бруклин Нетс: Расселл - 19, Уильямс - 15, Эвбуомван - 15, Джонсон - 13, Клауни - 11, Уилсон - 11, Клэкстон - 7, Симмонс - 6, Мартин - 3, Шарп - 1, Джонсон, Бикман

Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз, на счету которого 38 очков, а также три подбора и три ассиста. Лидер калифорнийцев 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс принёс своей команде 29 очков, а также выполнил шесть подборов и отдал восемь результативных передач.

«Лейкерс» одержали вторую победу подряд после серии из трёх поражений. «Бруклин» проиграл седьмой матч из восьми последних.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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