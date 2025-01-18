67 очков Леброна Джеймса и Остина Ривза помогли «Лейкерс» переиграть «Бруклин»

В ночь с 17 на 18 января мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 102:101.

Самым результативным баскетболистом матча стал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз, на счету которого 38 очков, а также три подбора и три ассиста. Лидер калифорнийцев 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс принёс своей команде 29 очков, а также выполнил шесть подборов и отдал восемь результативных передач.

«Лейкерс» одержали вторую победу подряд после серии из трёх поражений. «Бруклин» проиграл седьмой матч из восьми последних.