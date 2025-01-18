Результаты игрового дня НБА 18 января
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В ночь с 17 на 18 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 18 января
- «Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» — 121:94.
- «Нью-Йорк Никс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 99:116.
- «Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» — 123:125.
- «Милуоки Бакс» – «Торонто Рэпторс» — 130:112.
- «Майами Хит» – «Денвер Наггетс» — 113:133.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз» — 136:123.
- «Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 106:98.
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» — 112:140.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бруклин Нетс» — 102:101.
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Порзингис - 23, Браун - 20, Уайт - 12, Холидэй - 9, Хозер - 8, Кета - 7, Хорфорд - 6, Притчард - 4, Корнет - 2, Тиллман, Уолш, Спрингер, Шейерман
Орландо Мэджик: Энтони - 23, Банкеро - 21, Картер - 15, Блэк - 13, Куин - 9, Колдуэлл-Поуп - 5, Да Силва - 5, Айзек - 3, Хьюстан, Саггс, Джозеф, Ховард
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Ануноби - 18, Пэйн - 18, Бриджес - 15, Харт - 12, Ачиува - 6, Макбрайд - 4, Топпин, Дадье, Колек, Симс, Таунс, Райан, Шамет, Хукпорти
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 23, Конли - 13, Гобер - 11, Макдэниелс - 10, Диллингэм - 9, Рэндл - 8, Александер-Уолкер - 6, Инглс, Майнотт, Кларк, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
123 : 125
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Вучевич - 40, Лавин - 19, Уайт - 18, Досунму - 9, Болл - 6, Гидди - 6, Смит - 6, Филлипс - 6, Терри - 6, Уильямс - 5, Бузелис - 2, Картер, Дуарте
Шарлотт Хорнетс: Болл - 26, Бриджес - 21, Уильямс - 19, Смит - 15, Карри - 15, Мицич - 9, Грин - 8, Мартин - 7, Салон - 3, Диабате - 2, Окоги, Джеффрис, Симпсон, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 112
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 26, Портис - 15, Миддлтон - 13, Трент-мл. - 10, Лопес - 9, Принс - 9, Роллинз - 7, Грин - 6, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Коннотон, Райт
Торонто Рэпторс: Барретт - 21, Браун - 17, Олиник - 15, Дик - 13, Пёлтль - 12, Барнс - 10, Митчелл - 10, Буше - 6, Могбо - 4, Темпл - 2, Шид - 2, Баттл
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 133
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Хироу - 22, Батлер - 18, Йович - 16, Адебайо - 16, Розир - 13, Уэр - 9, Жакез-мл. - 9, Робинсон - 8, Хайсмит - 2, Ричардсон, Ларссон, Джонсон, Бёркс, Лав
Денвер Наггетс: Маррей - 30, Йокич - 24, Гордон - 16, Портер - 14, Строутер - 14, Браун - 12, Уэстбрук - 11, Джордан - 6, Тайсон - 3, Уотсон - 3, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
136 : 123
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 26, Уильямсон - 24, Альварадо - 19, Мёрфи - 19, Тайс - 18, Хоукинс - 11, Мюррей - 8, Робинсон-Эрл - 8, Грин - 3, Джонс, Кэйн, Маткович
Юта Джаз: Джордж - 26, Секстон - 24, Юбэнкс - 17, Михайлюк - 16, Сенсабо - 15, Кольер - 8, Чьебв - 8, Миллз - 4, Филиповски - 4, Harkless - 1, Уильямс, Джузэнг
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
106 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Вашингтон - 16, Динвидди - 16, Маршалл - 14, Гэффорд - 8, Проспер - 7, Клебер - 7, Томпсон - 6, Гримс - 5, Пауэлл - 2, Харди, Уильямс, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 19, Дорт - 18, Уильямс - 12, Уиггинс - 12, Уоллес - 10, Дженг - 8, Джо - 7, Карузо - 6, Карлсон - 3, Уильямс - 3, Гилджес-Александер, Флаглер, Дука
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
112 : 140
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 21, Касл - 20, Вембаньяма - 19, Барнс - 13, Бэсси - 12, Джонсон - 8, Пол - 6, Шампани - 4, Мамукелашвили - 4, Коллинс - 3, Джонс - 2, Уэсли, Брэнэм
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 29, Уэллс - 22, Бейн - 22, Джексон - 19, Кеннард - 17, Кларк - 12, Пиппен Мл. - 7, Ларэвиа - 4, Иди - 4, Хафф - 4, Кавамура, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Джеймс - 29, Винсент - 10, Хатимура - 10, Кристи - 7, Хэйс - 6, Кнехт - 2, Дэвис, Реддиш, Джеймс, Милтон, Джемисон
Бруклин Нетс: Расселл - 19, Уильямс - 15, Эвбуомван - 15, Джонсон - 13, Клауни - 11, Уилсон - 11, Клэкстон - 7, Симмонс - 6, Мартин - 3, Шарп - 1, Джонсон, Бикман
Видео: Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке
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