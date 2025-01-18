В ночь с 17 на 18 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 января

«Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» — 121:94.

«Нью-Йорк Никс» – «Миннесота Тимбервулвз» — 99:116.

«Чикаго Буллз» – «Шарлотт Хорнетс» — 123:125.

«Милуоки Бакс» – «Торонто Рэпторс» — 130:112.

«Майами Хит» – «Денвер Наггетс» — 113:133.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Юта Джаз» — 136:123.

«Даллас Маверикс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 106:98.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» — 112:140.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Бруклин Нетс» — 102:101.

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