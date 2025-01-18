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Единая лига: расписание матчей 18 января

Единая лига: расписание матчей 18 января
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Сегодня, 18 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Единой лиги на 18 января:

14:00 мск — МБА-МАИ — «Парма»;
16:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (21 победа — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 20 побед и пять поражений.

Календарь. Единая лига
Турнирная таблица. Единая лига
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