Единая лига: расписание матчей 18 января

Сегодня, 18 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности в календаре чемпионата запланировано два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Единой лиги на 18 января:

14:00 мск — МБА-МАИ — «Парма»;

16:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 18 января 2025, суббота. 14:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 22 победы при трёх поражениях. Вторую позицию занимает казанский УНИКС (21 победа — пять поражений), топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на счету которого 20 побед и пять поражений.