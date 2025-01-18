Форвард «Шарлотт» выбыл из состава на неопределённый срок из-за серьёзной травмы
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22-летний форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер выбыл из состава команды на неопределённый срок из-за разрыва связок правого запястья.
Миллер получил травму ещё в прошлой игре команды с «Ютой Джаз», и в сегодняшнем домашнем матче с «Чикаго Буллз» он уже не принимал участия.
В этом сезоне Миллер набирает в среднем по 21,0 очка, делает по 4,9 подбора и 3,6 передачи. Всего на счету Брэндона 27 сыгранных матчей в текущем сезоне.
Несмотря на отсутствие Миллера на площадке в матче с «Чикаго», его команда всё же смогла добиться минимальной победы со счётом 125:123 (36:29, 37:42, 25:32, 27:20).
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НБА — регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
123 : 125
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Вучевич - 40, Лавин - 19, Уайт - 18, Досунму - 9, Болл - 6, Гидди - 6, Смит - 6, Филлипс - 6, Терри - 6, Уильямс - 5, Бузелис - 2, Картер, Дуарте
Шарлотт Хорнетс: Болл - 26, Бриджес - 21, Уильямс - 19, Смит - 15, Карри - 15, Мицич - 9, Грин - 8, Мартин - 7, Салон - 3, Диабате - 2, Окоги, Джеффрис, Симпсон, Гибсон
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