Форвард «Шарлотт» выбыл из состава на неопределённый срок из-за серьёзной травмы

22-летний форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер выбыл из состава команды на неопределённый срок из-за разрыва связок правого запястья.

Миллер получил травму ещё в прошлой игре команды с «Ютой Джаз», и в сегодняшнем домашнем матче с «Чикаго Буллз» он уже не принимал участия.

В этом сезоне Миллер набирает в среднем по 21,0 очка, делает по 4,9 подбора и 3,6 передачи. Всего на счету Брэндона 27 сыгранных матчей в текущем сезоне.

Несмотря на отсутствие Миллера на площадке в матче с «Чикаго», его команда всё же смогла добиться минимальной победы со счётом 125:123 (36:29, 37:42, 25:32, 27:20).