Остин Ривз установил личный рекорд в матче с «Бруклином»
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26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз установил свой карьерный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс».
Остин в этом матче набрал 38 очков, что является наивысшим показателем в его карьере в НБА.
Напомним, встреча завершилась со счётом 102:101 в пользу «озёрников».
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2024, четверг. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
113 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Джексон-Дэвис - 11, Шрёдер - 11, Подзиемски - 6, Хилд - 5, Пэйтон II - 4, Грин - 3, Андерсон, Муди, Луни, Сантос, Пост, Уотерс III
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Ривз - 26, Хатимура - 18, Кристи - 16, Кнехт - 13, Винсент - 5, Реддиш - 4, Колоко - 2, Расселл, Дэвис, Джеймс, Льюис, Оливари, Траоре
Помимо 38 очков, на свой счёт Ривз записал три подбора и три ассиста.
«Лейкерс» одержали вторую победу подряд после серии из трёх поражений. «Бруклин» проиграл седьмой матч из восьми последних.
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