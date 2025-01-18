Остин Ривз установил личный рекорд в матче с «Бруклином»

26-летний американский профессиональный баскетболист, играющий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, Остин Ривз установил свой карьерный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс».

Остин в этом матче набрал 38 очков, что является наивысшим показателем в его карьере в НБА.

Напомним, встреча завершилась со счётом 102:101 в пользу «озёрников».

Помимо 38 очков, на свой счёт Ривз записал три подбора и три ассиста.

«Лейкерс» одержали вторую победу подряд после серии из трёх поражений. «Бруклин» проиграл седьмой матч из восьми последних.