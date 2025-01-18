Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Майами» прокомментировал возвращение в состав Джимми Батлера

Тренер «Майами» прокомментировал возвращение в состав Джимми Батлера
Комментарии

50-летний американский главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал возвращение в состав лидера команды Джимми Батлера после семиматчевого отстранения за поведение, наносящее ущерб команде.

В первой игре с участием Батлера «Майами» проиграл «Денверу» со счётом 113:133.

«Джимми пропустил много матчей, его не было с нами около двух недель. И я знаю, что вы сейчас хотите от меня услышать, но я этого не сделаю. Да, сегодня нам откровенно надрали задницы. Но у нас проблемы в защите были не только в этом матче, а и в трёх предыдущих. Мы не могли показать себя в своей половине площадки и поэтому заплатили за это поражением. Джимми здесь ни при чём», — приводит слова Споэльстры ESPN.

Материалы по теме
Джимми Батлер и «Голден Стэйт» — союз, который не случится. И вот почему
Джимми Батлер и «Голден Стэйт» — союз, который не случится. И вот почему
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android