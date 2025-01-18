Тренер «Майами» прокомментировал возвращение в состав Джимми Батлера

50-летний американский главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал возвращение в состав лидера команды Джимми Батлера после семиматчевого отстранения за поведение, наносящее ущерб команде.

В первой игре с участием Батлера «Майами» проиграл «Денверу» со счётом 113:133.

«Джимми пропустил много матчей, его не было с нами около двух недель. И я знаю, что вы сейчас хотите от меня услышать, но я этого не сделаю. Да, сегодня нам откровенно надрали задницы. Но у нас проблемы в защите были не только в этом матче, а и в трёх предыдущих. Мы не могли показать себя в своей половине площадки и поэтому заплатили за это поражением. Джимми здесь ни при чём», — приводит слова Споэльстры ESPN.