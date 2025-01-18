«Очень серьёзная потеря для «Зенита». Елевич — о травме защитника Муна

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о влиянии травмы защитника Ксавьера Муна на игру санкт-петербургского «Зенита». Мун из-за травмы выбыл до конца сезона.

«Это очень серьёзная потеря для «Зенита». Не хочу сказать, что он играет в команде первую скрипку, но Мун — реально очень сильный игрок. Он хорошо вписался в состав «Зенита». И результативность у него всегда очень приличная, что говорит о мастерстве и стабильности. Очень жаль, что он столько пропустит», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Мун получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоялась 15 января.

В текущем сезоне американский игрок принял участие в 23 встречах. В среднем за матч Мун набирал 13,5 очка, делал 4,0 подбора, отдавал 5,0 передачи, а также совершал 1,2 перехвата и 0,5 блок-шота.