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Кайри Ирвинг высказался по поводу победы «Далласа» над «Оклахома-Сити Тандер»

Кайри Ирвинг высказался по поводу победы «Далласа» над «Оклахома-Сити Тандер»
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32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс» на позиции защитника, Кайри Ирвинг дал комментарий после выездной победы «Далласа» над «Оклахома-Сити Тандер» в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) со счётом 106:98.

«У нас с ними личное соперничество, и это довольно здоровое спортивное противостояние. Они лидировали в Западной конференции в прошлом сезоне. Они честно заработали выход во второй раунд и серию игр с нами, но мы тогда были лучше. Мы ещё много раз встретимся друг с другом на протяжении следующих нескольких лет. С уходом Шея они, конечно, стали немного другой командой, но они по-прежнему достойны и конкурентоспособны», — приводит слова Ирвинга ESPN.

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