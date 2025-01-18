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Инсайдер: «Милуоки» заинтересован в приобретении Джимми Батлера

Инсайдер: «Милуоки» заинтересован в приобретении Джимми Батлера
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Баскетбольный клуб НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) «Милуоки» выражает заинтересованность в приобретении лидера «Майами Хит», американского лёгкого форварда Джимми Батлера.

««Милуоки» будет готов обменять Криса Миддлтона на Батлера. Это единственный из реальных вариантов», – сообщает журналист портала Сlutchpoints Бретт Сигел.

Стоит отметить, что ранее Батлер запросил у «Майами» обмен. В этом сезоне НБА Джимми к настоящему моменту принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Напомним, Батлер вернулся после семиматчевого отстранения и сыграл в матче «Майами» с «Денвером», где хозяева проиграли со счётом 113:133.

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