Шакил О'Нил отреагировал на мнение фаната, что «Уорриорз» были лучше «Лейкерс» в 2017 году

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги, а ныне эксперт Шакил О'Нил любит исследовать гипотетические сценарии между командами и игроками разных эпох. Однако ему не очень понравилось, когда один из фанатов на просторах социальных сетей заявил, что «Уорриорз» образца сезона-2016/2017 сметут всех топов НБА в истории, включая «Лейкерс».

«Правда или ложь, но «Уорриорз» 2017 года смели бы все династии в истории НБА, даже «Лейкерс», — написал фанат.

У Шакила не было оживлённой реакции на это заявление, и он коротко и лаконично прокомментировал это сообщение, дав понять, что он категорически не согласен с предложением: «Прекратите это!»