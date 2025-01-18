МБА-МАИ победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный МБА-МАИ принимал пермскую «Парму». Игра закончилась победой хозяев со счётом 91:76 (17:13, 27:19, 24:16, 23:28).

Самым результативным в составе МБА-МАИ был тяжёлый форвард Андрей Зубков. На его счету 15 очков, восемь подборов и одна передача. В составе «Пармы» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард

Гарретт Нэвелс. В его активе 21 очко, два подбора и четыре передачи.

В следующем туре МБА-МАИ примет на своей площадке казанский УНИКС. Игра пройдёт 25 января и начнётся в 14:00 мск. «Парма» в следующем туре на выезде встретится с «Автодором». Матч состоится также 25 января. Начало — в 15:00 мск.