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МБА-МАИ победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги

МБА-МАИ победил «Парму» в домашнем матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный МБА-МАИ принимал пермскую «Парму». Игра закончилась победой хозяев со счётом 91:76 (17:13, 27:19, 24:16, 23:28).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
91 : 76
Парма
Пермь

Самым результативным в составе МБА-МАИ был тяжёлый форвард Андрей Зубков. На его счету 15 очков, восемь подборов и одна передача. В составе «Пармы» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард
Гарретт Нэвелс. В его активе 21 очко, два подбора и четыре передачи.

В следующем туре МБА-МАИ примет на своей площадке казанский УНИКС. Игра пройдёт 25 января и начнётся в 14:00 мск. «Парма» в следующем туре на выезде встретится с «Автодором». Матч состоится также 25 января. Начало — в 15:00 мск.

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