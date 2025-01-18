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Смерть Яниса Тиммы могла быть связана с договорными матчами — Mash

Смерть Яниса Тиммы могла быть связана с договорными матчами — Mash
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Смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы могла быть связана с причастностью спортсмена к ставочным схемам с договорными матчами. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, незадолго до смерти Яниса с ним на связь выходили игроки букмекерских контор из Азербайджана и предлагали принять участие в их аферах. Спортсмен, испытывая финансовые трудности, был вынужден сотрудничать. В определённый момент стороны разругались.

Напомним, Тиммы не стало в ночь на 17 декабря. Баскетболисту было 32 года. Тело игрока обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

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