Алексей Швед подпишет контракт с «Зенитом» — источник

Разыгрывающий Алексей Швед пополнит состав санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на свои источники. Сообщается, что стороны подпишут контракт до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее российский баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. В настоящий момент Алексею 36 лет.

В составе санкт-петербургского «Зенита» Алексей Швед заменит травмированного защитника Ксавьера Муна, выбывшего до конца сезона.