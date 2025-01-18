Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Понкрашов: Швед — лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»

Понкрашов: Швед — лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением о переходе Алексея Шведа в «Зенит».

«Я всегда говорил о том, что Алексей должен играть в Единой лиге, потому что на сегодняшний момент он лучший баскетболист России. И я, безусловно, рад за него. И, как говорил до этого, я не понимаю, почему никто из топ-клубов его не подписывал.

Поможет ли он «Зениту»? Конечно! Лёха — это игрок экстра-класса, который может решать самые высокие задачи и цели.

«Зенит» — главный претендент на титул? Не знаю. Мне кажется, всё будет сводиться к полуфинальным сериям. 90%, что за выход в финал будут бороться «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив», ну если кто-то не преподнесёт сюрприз», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Материалы по теме
Матч, показавший потенциал Шведа в НБА. Так по какой причине Алексей покинул страну?
Матч, показавший потенциал Шведа в НБА. Так по какой причине Алексей покинул страну?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android