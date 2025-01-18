Понкрашов: Швед — лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением о переходе Алексея Шведа в «Зенит».

«Я всегда говорил о том, что Алексей должен играть в Единой лиге, потому что на сегодняшний момент он лучший баскетболист России. И я, безусловно, рад за него. И, как говорил до этого, я не понимаю, почему никто из топ-клубов его не подписывал.

Поможет ли он «Зениту»? Конечно! Лёха — это игрок экстра-класса, который может решать самые высокие задачи и цели.

«Зенит» — главный претендент на титул? Не знаю. Мне кажется, всё будет сводиться к полуфинальным сериям. 90%, что за выход в финал будут бороться «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив», ну если кто-то не преподнесёт сюрприз», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.