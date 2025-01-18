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Леброн Джеймс вместе с семьёй был вынужден покинуть дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Леброн Джеймс вместе с семьёй был вынужден покинуть дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что он вместе с семьёй был вынужден покинуть свой дом в пригороде Лос-Анджелеса из-за лесных пожаров.

«[То, что мы покинули наш дом] было чрезвычайно эмоционально. Лично я был словно в отключке. У меня есть пара близких друзей, которые потеряли свои дома в Палисейдс (район Лос-Анджелеса. — Прим. «Чемпионата»). Это было очень эмоционально», — приводит слова Леброна Джеймса портал Basket News.

Ранее Юдонис Хаслем объяснил, почему лидер «озёрников» способен выступать до 45 лет.

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