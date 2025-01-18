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В «Зените» подтвердили подписание контракта со Шведом

В «Зените» подтвердили подписание контракта со Шведом
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб подписал контракт с российским разыгрывающим Алексеем Шведом. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам Медведева, соглашение рассчитано до конца сезона.

Напомним, ранее российский баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа 2023 года. В настоящий момент Алексею 36 лет.

В составе санкт-петербургского «Зенита» Алексей Швед заменит травмированного защитника Ксавьера Муна, выбывшего до конца сезона.

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