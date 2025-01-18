Кириленко отреагировал на переход Алексея Шведа в «Зенит»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал переход защитника Алексея Шведа в «Зенит».

«Я очень рад, что Алексей Швед будет играть в Единой лиге. Я всегда говорил, что это мой любимый игрок. Поэтому будет дополнительное внимание у меня точно к питерскому клубу.

Поможет ли «Зениту»? Конечно, поможет. Это сильный разыгрывающий, лучший игрок в России.

«Зенит» — претендент на титул? Ещё перед стартом сезона выделялся «Зенит», как и ЦСКА, УНИКС и «Локомотив». Эта четвёрка выглядит симпатично. Конечно, Алексей добавил глубины, но это не значит, что ЦСКА или УНИКС на этом фоне стали слабее. Всё равно эта четвёрка будет между собой разыгрывать чемпионство. Но в любом случае, конечно же, появление Шведа добавляет очень много вариативности и глубины питерскому клубу», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, ранее российский баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.