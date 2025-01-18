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Елевич: харизма Шведа пригодится «Зениту», Алексей ещё не исчерпал творческие возможности

Елевич: харизма Шведа пригодится «Зениту», Алексей ещё не исчерпал творческие возможности
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал переход защитника Алексея Шведа в «Зенит».

«Алексей не исчерпал своих творческих возможностей. «Зенит» просто так не будет брать. У них сейчас получил травму американец, думаю, Швед его заменит. Мне нравилась игра Алексея в России до Китая. Он пересмотрел свою защиту, стал немного по-другому играть. Его харизма пригодится «Зениту». Швед — целенаправленный игрок, который может склонить чашу весов в одиночку. У него ещё большой потенциал.

В Китае он был травмирован, много не играл. Но когда выходил на площадку, выглядел очень прилично и забивал много. Не знаю, какая в итоге причина была. Там же есть ограничение — два иностранца. Возможно, это сыграло роль. Когда Швед был травмирован, на его место взяли другого, а потом возник вопрос, где ему играть. Принял, наверное, правильное решение — ушёл», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее 36-летний баскетболист был отчислен из китайского клуба «Шаньси». До перехода в чемпионат Китая Швед выступал за московский ЦСКА.

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