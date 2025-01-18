Главный тренер «Пармы» Пашутин: МБА-МАИ победил абсолютно заслуженно

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (76:91).

«Сейчас мы играем каждые три дня, были тяжёлые матчи с «Енисеем» и ЦСКА, отдали много энергии. По сути, перед матчем с МБА-МАИ тренировались только один день. Этот момент где-то сыграл свою роль, нам не хватило энергии в защите. Москвичи этим воспользовались, играли в пост на Зубкова, мы с ним не справились поначалу, поменяли свои действия в обороне, но стали получать атаки из-за дуги.

Мы проанализируем свою игру, сделаем выводы. Сегодня была контактная борьба, мы позволили МБА-МАИ бросить очень много штрафных, значит, не справились с ними.

Нужно разбираться и находить ошибки в себе, должны лучше защищаться, забирать подбор и действовать активнее в атаке. Именно в таком ключе мы хотим проводить матчи. Сегодня соперник победил абсолютно заслуженно», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

Команда из Перми занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 46,2% матчей.