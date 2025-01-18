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Пари Нижний Новгород — Уралмаш. Прямая трансляция
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«Уралмаш» обыграл в гостях «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги

«Уралмаш» обыграл в гостях «Пари Нижний Новгород» в матче Единой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Пари Нижний Новгород» потерпел поражение от «Уралмаша» со счётом 74:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 января 2025, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
74 : 79
Уралмаш
Екатеринбург

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Зак Наталл, набравший 30 очков. В составе уральцев лучшим стал тяжёлый форвард Тайрелл Нэльсон, на счету которого 21 очко за результативность.

Команда из Екатеринбурга одержала вторую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, победив в 53,8% матчей. У нижегородцев 42,3% побед и седьмое место. В следующем матче в рамках лиги «Уралмаш» 26 января примет дома столичный ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» в этот же день примет дома «Астану», которая до сих пор не имеет побед в нынешнем сезоне.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
Календарь Единой лиги ВТБ
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